Revista Dominical

Mundial 2026: qué debe aprender Costa Rica mientras ve la Copa desde afuera

Costa Rica verá el Mundial desde el sofá por primera vez en 12 años. Con lamento, varias figuras del fútbol nacional analizan cómo La Sele perdió su lugar en la mayor vitrina del deporte

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Por Jorge Arturo Mora
Costa Rica vs. Honduras
Las caras largas del partido contra Honduras en noviembre del 2025 aún permanecen en los ticos que anhelaban ver a Costa Rica en el Mundial FIFA. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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