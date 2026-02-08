Hernán Morales mostró en vivo su molestia, como nunca lo hace: esto fue lo que pasó

Hernán Morales es comentarista en los partidos de Primera División para el canal FUTV.

A Hernán Morales lo caracteriza su estilo sobrio y la ecuanimidad a la hora de comentar en las transmisiones de fútbol. Es por eso que un breve comentario en el que manifestó su molestia, durante el partido entre Alajuelense y Herediano de este sábado 7 de febrero, resultó más que inusual.

Desde el inicio del encuentro, Morales había dejado en claro un punto que después reiteró de forma personalizada y con tono más severo. El comentarista aseguró con calma que, en general, los futbolistas debían disminuir sus reclamos hacia los árbitros.

Más adelante, una acción específica lo hizo emprenderla contra un futbolista, como nunca lo suele hacer. Si bien el rol de Hernán implica una mirada crítica, siempre apunta a aspectos meramente del juego y si se trata de algo extradeportivo, se limita a hablar en líneas generales y sin dar nombres, tal como lo hizo en los primeros minutos del encuentro.

Sin embargo, luego de que el rojiamarillo Allan Cruz cometiera una falta clara que le valió la tarjeta amarilla y que reclamara de forma airada, Hernán Morales dejó atrás el libreto.

“Él siempre va a decir que no (fue falta)”, dijo disconforme, mientras las tomas mostraban a Cruz con semblante enojado y rechazando el criterio arbitral.

Esto fue inesperado, incluso para el narrador Óscar Segura, quien, como calmando las aguas o creyendo que el comentario pudo haber sido para cualquiera, recalcó que es difícil que un jugador acepte que cometió una infracción.

Pero el exdelantero del Saprissa no se quedó ahí y con contundencia aclaró que su molestia estaba dirigida expresamente a Allan Cruz. “Sí, pero él siempre reclama... es de los jugadores que más reclama en el fútbol nacional”, sentenció con visible inconformidad.

Este último apunte dejó unos instantes de silencio en la transmisión, hasta que Segura continuó narrando sin referirse más a lo sucedido.