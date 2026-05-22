Revista Dominical

Muere a los 76 años el fundador del movimiento Slow Food, Carlo Petrini

El periodista y escritor de la región del Piamonte fundó este movimiento en 1986, en protesta contra la apertura de los primeros restaurantes de comida rápida en el país.

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Por AFP
Placa con el logo de slow food en Santorini, Grecia.
Placa con el logo de slow food en Santorini, Grecia. (Leonard G/Wikimedia Commons)







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