“Yo soy muy aventado y me animé a tocar la puerta. Me salió un españolete con una cigarro y una boina. Me dijo: ‘Sí, ¿qué querés?, ¿qué sucede?’. Y le expliqué que amaba el teatro y quería saber si había un teatro. El señor me explicó que solo se ensayaba y que eran parte de la Compañía María Guerrero. ¡La titular en España del teatro clásico! Le dije que sería una maravilla poder ver, y me dejó entrar”, recuerda.