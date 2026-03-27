Revista Dominical

Menores desde los 12 años podrían ser castigados con cadena perpetua en El Salvador: así funcionará la nueva reforma

El Salvador ratificó reformas que castigarán con prisión de por vida a menores desde los 12 años. Conozca los delitos implicados y por qué la CorteIDH podría intervenir.

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Por Julián Navarrete Silva y La Prensa Gráfica / El Salvador / GDA
Imágenes de la visita del presidente Rodrigo Chaves al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador.
La reforma permite castigar con cárcel de por vida a menores de edad, a partir de los 12 años, que cometan asesinatos, violaciones o que pertenezcan a organizaciones terroristas (pandillas). Foto con fines ilustrativos. (Casa Presidencial de Costa Rica /La Nación)







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El SalvadorCadena perpetua a menores de edadA partir de los 12 añosCorteIDH
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

La Prensa Gráfica El Salvador

La Prensa Gráfica / El Salvador / GDA

La Prensa Gráfica fue fundada el 10 de mayo de 1915, por José Dutriz. Se caracteriza por su perfil objetivo y su impulso en el periodismo investigativo. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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