El Mundo

Bukele logra reforma para castigar con cadena perpetua a ‘homicidas, violadores y terroristas’

El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción que se ha extendido por más de cuatro años. Es el país con la tasa de prisionalización más alta del mundo

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Por AFP
Nayib Bukele, presidente de El Salvador, tiene programada una visita de Estado a Costa Rica los días 11 y 12 de noviembre de 2024.
Nayib Bukele, presidente de El Salvador, logró el aval del Congreso para restablecer la cadena perpetua. (LUIS ROBAYO/AFP)







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