Con burlas y descalificaciones, Bukele desestima acusaciones de oenegés sobre presos políticos y crímenes de lesa humanidad

Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuestionó acusaciones de mantener "presos políticos" y de cometer crímenes de lesa humanidad.

San Salvador, El Salvador. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desdeñó el miércoles informes recientes de oenegés que lo acusan de tener presos políticos y de cometer crímenes de lesa humanidad en su guerra contra las pandillas.

Bukele desarrolla su ofensiva bajo un estado de excepción que permite detenciones sin orden judicial y que en casi cuatro años llevó a prisión a unas 90.000 personas, de las cuales unas 8.000 fueron liberadas por falta de pruebas.

“Es divertido ver a todas las ONG, tanques de pensamiento, medios y periodistas tarifados de (George) Soros atacando al unísono y de manera evidentemente coordinada”, escribió el mandatario en X, al aludir sin pruebas al multimillonario y filántropo estadounidense.

“Me preocuparía si no fuera así. Significa que vamos por el camino correcto. Gracias a Dios”, añadió Bukele, quien suele responder a sus críticos con mensajes irónicos.

Un informe de la reconocida oenegé Cristosal denunció el pasado jueves que Bukele tiene a 86 críticos de su gobierno como “presos políticos”, algo que, según la organización, no ocurría en El Salvador desde la guerra civil que concluyó hace tres décadas y que lo equipara con Venezuela y Nicaragua.

Por su parte, un grupo de expertos respaldado por organizaciones como la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Comisión Internacional de Juristas, señaló el martes al mandatario de cometer “crímenes de lesa humanidad” como torturas y desapariciones.