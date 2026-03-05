El Mundo

Oenegé denuncia que gobierno de Nayib Bukele mantiene 86 de ‘presos políticos’ en El Salvador

Son “patrones similares a los observados en países como Nicaragua y Venezuela”, denuncia organización, que identifica amenazas como seguimientos y presión directa contra críticos de Bukele.

Por AFP
12/11/2024, Alajuela, Cárcel La Reforma, visita de el presidente Rodrigo Chaves junto con el presidente de El Salvador Nayib Bukele.
El presidente Nayib Bukele,es acusado por Oenegé que asegura que el mandatario tiene a decenas de críticos de su gobierno como “presos políticos”, (Jose Cordero)







