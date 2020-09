“Mi amiga Carmen Araya vino a imprimir el curriculum a mi casa para ir a dejarlo. Me dijo que yo también lo mandara. Le dije que no creía que me contrataran, que no conocía a nadie, que apenas terminaba internado. Entonces me dijo que iban a hacer un examen y que según el examen iban a contratar a la gente. Ella me hizo el curriculum y lo llevó al San Juan de Dios. Era de las primeras veces que iban a contratar médicos generales en servicio de emergencias de cirugía. Me llamaron para ir a hacer el examen. Me pegué la estudiada de la vida. Era la oportunidad de oro. Aplicamos como 30 o 40 personas. Hice el examen y quedé entre los seis contratados. Y a Carmen, que me ayudó y seguimos siendo muy amigos, no la contrataron. Siempre hablamos de eso”.