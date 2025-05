Manuel Morales sobre refriega de Chaves con Frente Amplio por presunto consumo de sustancias: ‘Genera rating’

El plenario legislativo del 30 de abril fue escenario de un enfrentamiento entre diputados de Progreso Social Democrático (PPSD) y del Frente Amplio (FA). En medio de la refriega, el frenteamplista Ariel Robles acusó al gobierno de incurrir en un “populismo etílico”, mientras que el oficialista Daniel Vargas le atribuyó un “populismo mariguánico”.

En entrevista con Revista Dominical, el legislador de gobierno Manuel Morales sostuvo que, en el fondo, la disputa fue ideológica. De paso, añadió que son cuatro diputados quienes “agarran el micrófono y se tiran” para generar rating.

– ¿Hay acusaciones de consumo de drogas de parte de legisladores durante el ejercicio de sus funciones?

– El choque fue de siete, porque yo me salgo. Fue por el tema del proyecto de ley, de si se legalizaba o no la marihuana. Es interesante porque ese proyecto viene desde el Ejecutivo y lo apoya Frente Amplio.

“Ese inicio de discusión lo genera Frente Amplio, cuando dice que viene un discurso etílico desde Casa Presidencial. Viene con una segunda señal, digamos, ese mensaje, y el compañero Daniel Vargas se molesta y devuelve.

“Creo que es de momento la discusión, pero no, no hay consumo de ningún tipo de sustancia. Es un tema creo que ideológico, de que si se puede legalizar o no se puede legalizar. Uno está de acuerdo en legalizar o no legalizar y no indica que uno consuma marihuana o no, en este momento en específico.

Claro, pero es que el tema lo trajo a colación el presidente cuando presumió que un diputado estaba consumiendo marihuana. Más bien, entonces, ¿a usted le parece adecuado que el presidente se refiera de esa manera?

– Eso genera rating. A veces es interesante porque usted le pregunta a las personas ‘¿conoce a diputados?’ y dicen ‘Claro, conozco a Dinorah Barquero, Francisco Nicolás, Pilar Cisneros y Ariel Robles. Los cuatro que agarran el micrófono y se tiran entre ellos. Los micrófonos y las cámaras vuelven a ver a eso, pero hay tantos compañeros diputados de todas las fracciones trabajando diferentes proyectos de forma silenciosa.

“Sacar esos temas, genera discusión, polémica. Genera esos likes que a veces muchos quieren”.

LEA MÁS: Ariel Robles se declara víctima del engaño