El desenlace es tristísimo, durísimo, como lo reseña El Mundo, cuyos periodistas --como todos los de los países con mayor afectación-- han topado de frente con las consecuencias de la pandemia como pocos: "Porque el covid-19 es muerte en soledad, con la familia a distancia para evitar contagios y con el contagiado escribiendo su devenir a través de mensajes en el móvil, hasta que se lo retiran o no puede más (...) Su mujer no pudo ni despedirse, porque no sabía que aquello era una despedida. Llegó entonces el acelerón letal. El miércoles a las 8:20 de la noche escribió: “Hijo, lo tengo complicado”.