Al cuarto día del concurso, las cosas empeoraron: “Una persona del staff nos mandó un mensaje por WhatsApp. Esta señora mandó a decir en inglés: ‘Yo no puedo soportar lo que está pasando aquí, yo lo siento mucho, para mí todas ustedes son reinas pero no está en mi integridad aceptar lo que están haciendo y me tengo que ir’, relató Jesenia.