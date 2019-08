Entre 1979 y 1981 esta ciudad permaneció sumergida en un estado de psicosis. Cualquier niño entre 7 y 17 años podía ser la siguiente víctima de los ATKID, la sigla que el FBI puso a los Atlanta Child Murders (en español, los asesinos de niños de Atlanta). “Probablemente podríamos hacer tres temporadas de los asesinatos de niños en Atlanta. Es una historia enorme, dramática y trágica. No podíamos hacerle justicia en nueve horas. Teníamos que elegir dramatizar”, aseguró el director David Fincher a The New York Times al explicar por qué decidió incluir esta historia entre los relatos de la nueva entrega.