Una breve presentación para los aún no iniciados: Mindhunter es una creación de Joe Penhall, Charlize Theron (sí, esa Charlize Theron) y el cineasta David Fincher (Seven, Fight Club, Zodiac, The Social Network, Gone Girl y House of Cards), estrenada por Netflix el 31 de octubre del 2017. Está basada en las memorias del investigador John E. Douglas, reunidas en su libro Mindhunter: Inside the FBI’s Elite Serial Crime Unit.