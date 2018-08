“Siempre he sido un chico que practica deportes, por lo que pasar frente a este polideportivo me generó ganas de ir a pasar un rato entre amigos. Jamás me imaginé que esa imagen fuera a ser el inicio de este proyecto que, con el pasar de los días, ha ido ganando cada vez más seguidores. En ese primer partido llegaron más de 30 personas, pero, para el segundo juego que tendremos este miércoles 8 de agosto, ya hay más de 56 confirmados”, explicó González.