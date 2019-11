“Por dicha tenía amigos, quienes me acompañaron al aeropuerto, pero tuve que dejar ir dos vuelos porque a uno no llegué a tiempo y en el otro no me quisieron subir por el estado de nervios en el que estaba. Luego un trabajador de una línea aérea me dijo que fuera donde un doctor para que me pusieran un calmante y poder abordar el siguiente avión. Así lo hice”, recuerda.