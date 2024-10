La casa de ‘Up’ está en San Carlos ¡Conózcala!

¿Sabía usted que en Costa Rica hay una réplica de una de las casas más icónicas de Disney y Pixar?

Pues sí, está en San Carlos, y se trata de la casa que aparece en la película Up, una aventura de altura (2009), la misma que pertenece al señor Fredricksen y que con un puñado de globos logra elevarse por lo más alto del cielo, rumbo a ‘las Cataratas del Paraíso’.

Pero antes de contar la historia de esta casa hay que ambientarse un poco, así que tome su celular y busque en Spotify, YouTube, o cualquier plataforma musical la canción de piano Married Life, de Michael Giacchino, y dele play mientras lee este artículo.

La casa inspirada en 'Up' se encuentra en La Fortuna de San Carlos. (Cortesía Daniel Barrantes)

Esta es quizá la pieza más icónica de la banda sonora de la película animada Up, que además ganó un Óscar, un Globo de Oro y varios Grammy en el 2010. La música es tan memorable como el largometraje de Disney y Pixar, que relata la historia de amor del señor Carl Fredricksen, quien es capaz de todo por proteger su pintoresca casa, la cual construyó junto a Ellie, su esposa.

Ahora sí, con la música acorde para esta historia, podemos iniciar.

Todo comenzó hace cuatro años, en el 2020, durante la pandemia por la covid-19. En aquel entonces Daniel Barrantes disfrutaba mucho sentarse a ver películas con Sandra Ugalde, su mamá, quien se enfrentaba a una enfermedad “complicada” que le impedía movilizarse. Para entretenerse y compartir con ella, el joven oriundo de Venecia, San Carlos, recuerda que veían muchas películas juntos y una de sus favoritas de ella era justamente la historia de Carl, Ellie y el niño explorador Russell. La cinta hacía reír mucho a doña Sandra.

Un año antes, Daniel había visitado la casa alusiva a este filme, que se encuentra en Salt Lake City, en Utah, y desde ese momento anhelaba poder hacer algo similar; sin embargo, fue tiempo después, durante la pandemia, que surgió la oportunidad de adquirir un lote en La Fortuna de San Carlos.

La sala es un tipo museo sobre la película y cuenta con los icónicos sillones de Carl y Ellie, personajes de 'Up'. (Cortesía Daniel Barrantes)

“La idea era construir algo que sirviera para vacacionar, porque yo siempre tuve esa idea de construir algo para alquilar en Airbnb. Y un día, analizando, yo me dije: ‘Por un lado, por ser La Fortuna, tengo que hacer algo que se diferencie de lo demás y que resalte’”, pensaba Daniel.

Como San Carlos es una zona bastante turística, donde generalmente los hoteles ofrecen aguas termales o vistas al volcán Arenal, el joven necesitaba que su opción de alojamiento se colara entre los favoritos de la zona.

Para ese entonces, ya transcurría el 2022 y su mamá había fallecido. Ante ello, el joven pensó en que era un buen momento para dar rienda suelta a la imaginación y hacer la casa de Up, pues lo veía como una forma de honrar a su madre.

“Sin duda, desde el inicio este era un proyecto que iba a ser un tipo de homenaje para mi mamá, porque era una película que me traía muchas memorias y que me gustaba mucho ver con ella; pero además, se trataba de un proyecto que iba a causar impacto en la zona”, asegura.

Y así fue como Daniel se dijo: “¿Por qué no?”, y comenzó a construir la casa. Su principal cómplice fue la arquitecta María José Chacón, quien le dijo sí a todas las ideas “de película” que se le ocurrían al joven de 25 años.

El cuadro de 'Cataratas del Paraíso', que aparece en la película, también está en la casa de Daniel Barrantes, la mente detrás de este proyecto. (Cortesía Daniel Barrantes)

La casa tiene dos cuartos, dos baños, una cocina y en la parte de atrás hay una terraza con piscina y área barbacoa; mientras que la sala es algo así como un museo de la cinta. Eso sí, a diferencia de la trama, esta casa es de una planta.

“Por fuera la fachada es tal cual, tratamos de mantenerla lo más íntegra posible. Por dentro, la sala está ubicada en el mismo lugar que está ubicada en la película y tratamos de hacerla idéntica. Entonces usted entra y la sala es una réplica tal cual: tiene los sillones de Carl y Ellie, el mural de Cataratas del Paraíso, el fonógrafo y todos los demás detalles. Todavía faltan algunos detallitos, pero como son tantos ahí vamos… poco a poco”, dice.

En el caso de los sillones, que son bastante particulares (uno es rojo cuadrado y bajito; mientras que el otro es de flores, más alto y ovalado), el ingeniero industrial detalla que luego de una minuciosa búsqueda encontró en Sarchí un lugar en el que le dijeron que sí los podían hacer. Esta fue una búsqueda compleja, debido a que debían jugar con proporciones y con fotografías de una cinta animada.

En el 2022, Daniel Barrantes adquirió la propiedad y desde ese momento supo que quería hacer una casa de temática sobre 'Up', la película que tanto le gustaba a su mamá. (Cortesía Daniel Barrantes)

La cocina tiene detalles en dorado, pues buscaba un estilo retro que se asemejara con la casa. De hecho, los electrodomésticos son de una marca específica que fabrica artículos de este tipo.

Además, quienes ingresan a la casa podrán encontrar en la sala/museo de Up el particular bastón que utilizaba el señor Fredricksen y que tiene pelotas de tenis en la parte inferior.

“Fui a visitar lugares de ventas de indumentaria médica y pues ya encontré uno que era el que me parecía, lo compré, conseguí un tarrito de bolas de tenis, les hice huecos y yo mismo hice el bastón. Y ahí vamos”, afirma.

Daniel también quiere pintarle dos manos al buzón que se encuentra afuera de la casa, pero quiere que sea algo “duradero”, entonces está buscando un material resistente a los cambios de clima.

Por otro lado, en noviembre colocará un Kevin en el techo (uno de los animales que aparecen en la cinta), y está en proceso la idea de colocar los globos en la casa; sin embargo, eso ocurrirá más adelante.

En el patio de la casa de Up, ubicada en San Carlos, hay una piscina y un área de barbacoa. (Cortesía Daniel Barrantes)

Lo que sí es una realidad, es la ilusión del joven por seguir añadiéndole detalles a su casa, esa que hoy funciona como Airbnb, pero que también le abre las puertas a los vecinos de la zona y turistas, quienes curiosos quieran conocer.

Según detalla, con frecuencia le preguntan si pueden tomarse fotos allí, y afirma que para él eso es “muy bonito”. Entonces, Daniel siempre responde que sí a las cámaras, e incluso, si en ese momento la casa no está alquilada, los deja ingresar para que conozcan.

“Mucha gente que se casó con temática de la película y alquilan solo para vivir la experiencia. También me han contado que hay gente que hace el plan de venir a La Fortuna para ver la casa”, cuenta.

Para él esto es muy gratificante, pues esta es una casa que se ha construido con mucho amor. Además, reconoce que le hubiera gustado mucho que su mamá hubiera visto lo que hizo: la casa de una de sus películas favoritas.

“Ojalá ella lo pudiera ver. A veces me pongo a pensar en qué hubiera hecho ella cuando viera la casa y lo feliz que la hubiera hecho. Y donde sea que esté, quiero pensar que está orgullosa de todos, porque al final fue un esfuerzo familiar, y eso me hace sentir muy satisfecho y feliz, porque yo no lo hubiera podido hacer solo, jamás”, confiesa.

Daniel Barrantes afirma que su novia, Mariana Durán, ha sido parte importante del proceso, al igual que su familia, que creyó en su proyecto desde el inicio. (Cortesía Daniel Barrantes)

El joven reconoce que todavía hay mucho por hacer, pero va a su ritmo, pues por ahora ya logró lo más difícil, que fue levantar la casa e incluirla en Airbnb.

Por otro lado, anhela comprar otro terreno y hacer otra casa temática, no obstante, tiene claro que para que eso pase todavía falta tiempo.

Sin embargo, le enorgullece haber podido cumplir su sueño, pese a que no faltaron quienes le decían que no iba a poder, y que hacer una casa de esta temática no iba a ser exitosa.

“Varias personas me decían que no se arriesgarían a hacer algo así porque les parecía que era algo como para niños y que a la gente no le iba a hacer tanta gracia. Me acuerdo que de la constructora me decían que qué idea más loca, que ellos no hubieran hecho algo así. Después, cuando la casa empezó a hacerse mediática y todo lo demás, entonces ya me decían que era algo bien pensado”, asegura.

Daniel Barrantes buscó en una tienda de indumentaria médica un bastón similar al que usaba el señor Fredricksen en la película de 'Up' y le pegó bolas de tenis. (Cortesía Daniel Barrantes)

Actualmente, la casa de Up está hecha para cuatro personas, y Daniel espera extenderla en la parte de atrás, para incluir dos o cuatro personas más.

Los precios del alquiler de la casa varían bastante, dependiendo de la temporada. Por ejemplo, en temporada baja, para cuatro personas entre semana, el alquiler ronda los ¢90.000 por noche, mientras que en fin de semana puede costar ¢105.000, para el mismo número de personas.