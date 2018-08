“No es un tema, pero no por nada especial, es que ya son mis hijos, entonces se asume y listo, son de nosotros. Lamentablemente, siempre seguimos viendo estigmas que nos llaman a la prudencia. Por ejemplo, en la escuela-colegio de mis hijos hay un muchacho que dicen que es el más guapo del colegio. Se hizo novio de una muchacha muy bonita también, pero cuando los papás de la muchacha se dieron cuenta de que el guapo ese era adoptado, le prohibieron cualquier tipo de relación con él. Todo el colegio se enteró y ha sido un gran drama, y muy cruel. Nuestros hijos son maravillosos, uno de ellos necesita un empujoncillo a la hora de cumplir sus tareas, pero eso nos pudo haber pasado con un hijo biológico. Y jamás, jamás pensamos en ellos como una carga que no pedimos. Jamás. Son nuestros. Tenemos tres hijos, Nicole es la guía de ellos, se aman, nos amamos, tuvimos que dosificar el dinero para vacacionar, por poner un ejemplo, porque no es lo mismo salir tres que salir cinco. Pero eso no tiene mayor relevancia. Lo hermoso es ver a mis chiquitos, a mi familia, hemos tenido que reacomodar los gastos pero el costo beneficio no tiene precio. Somos una familia hermosa y feliz, y el tema de la adopción, nada más no existe. Uno de mis hijos me preguntó, pequeñito ‘Mamá… ¿yo estuve en tu pancita, sí soy tu hijo?”. Yo no sé por qué vino a cuento la pregunta, pero le contesté: “Mi amor, más aún, usted no es hijo de mi vientre, más fuerte aún porque es es hijo de mi corazón, por elección’. Y nuncamás me volvió a preguntar.