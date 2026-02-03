Revista Dominical

¿Hay alguna canción con su nombre? Este autor recopila la historia de 180 piezas dedicadas

El escritor que enumeró las 300 cantinas antiguas de Costa Rica, y enlistó los principales salones de baile del país, vuelve a la carga con 180 canciones tituladas con nombres propios.

Por Roger Bolaños Vargas
Mario Zaldívar en San Luis de Santo Domingo. (Jose Cordero)







