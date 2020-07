Por la sangre del tico corre el sabor y aunque usted no sepa bailar o no le guste, le digo que lo que se hereda no se hurta. ¡Comprobado! Por eso, desde los conocidos “chisperos” (los de “mala fama”) hasta los recintos más elegantes del país, los salones de baile marcaron toda una era en la cultura popular de nuestro país.