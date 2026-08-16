Revista Dominical

Hablar sobre Ariana Grande afecta de esta grave manera a jóvenes con TCA en Costa Rica

Especialistas de Costa Rica ya han recibido casos de fanáticos consternados por la apariencia de Ariana Grande. ¿Qué tanto daño les hacen los comentarios hirientes sobre las figuras públicas?

EscucharEscuchar
Por Sofía Sánchez Ramírez
Ariana Grande
Por su video 'petal', ​​​​​​​la artista Ariana Grande, de 33 años, avivó la conversación en redes sociales sobre los riesgos de los trastornos alimenticios. (Instagram/Ariana Grande)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ariana GrandeTCATrastorno de la Conducta Alimentaria
Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de Revista Dominical desde 2023. Escribe sobre cultura y derechos humanos y ambientales. Licenciada en Comunicación Estratégica y bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.