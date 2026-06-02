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Ariana Grande genera preocupación por su delgadez tras estreno de nuevo videoclip

El lanzamiento de Hate that I Made You Love Me provocó cientos de reacciones en X, donde usuarios debatieron sobre la apariencia de la cantante

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Por O Globo / Brasil / GDA
El nuevo videoclip de Ariana Grande generó comentarios sobre su estado físico y eclipsó parte de la atención sobre la historia de la producción.
El nuevo videoclip de Ariana Grande generó comentarios sobre su estado físico y eclipsó parte de la atención sobre la historia de la producción. (Babydoll Music/Captura del video)







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O Globo

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