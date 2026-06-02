Ariana Grande genera preocupación por su delgadez tras estreno de nuevo videoclip

El nuevo videoclip de Ariana Grande generó comentarios sobre su estado físico y eclipsó parte de la atención sobre la historia de la producción.

La cantante Ariana Grande volvió a ocupar el centro de la conversación en redes sociales tras el lanzamiento del videoclip de Hate that I Made You Love Me, una de las canciones que forman parte de su esperado octavo álbum de estudio, previsto para el 31 de julio.

La artista de 32 años protagoniza la producción audiovisual junto al actor Justin Long. Sin embargo, gran parte de las reacciones en plataformas digitales se concentró en la apariencia física de la intérprete y no en la historia presentada en el video.

El videoclip muestra a Grande con un vestido amarillo sin mangas y escote en V. Durante la trama, la cantante aparece como una figura fantasmal que atormenta al personaje interpretado por Long. La situación lleva al protagonista a cavar su propia tumba.

La producción tiene una duración cercana a cinco minutos y desarrolla una estética oscura. Además, incorpora escenas inspiradas en momentos reconocibles del cine de suspenso. La historia sigue al personaje de Long mientras intenta escapar del fantasma de su amante y del sentimiento de culpa que lo persigue.

A pesar de esos elementos narrativos, numerosos usuarios en X, antes Twitter, enfocaron sus comentarios en la apariencia de la cantante.

Varios seguidores manifestaron preocupación por lo que describieron como una delgadez extrema. Algunos señalaron que la artista luce agotada y con señales de cansancio. Otros afirmaron que su aspecto físico les hizo pensar que podría enfrentar algún problema de salud.

También surgieron publicaciones que cuestionaron la forma en que la cantante aparece en cámara. Algunos usuarios consideraron que determinadas tomas resaltan de manera evidente partes de su anatomía asociadas a su bajo peso.

Entre las reacciones también hubo mensajes de personas que indicaron que la discusión sobre el físico de Grande terminó por desviar la atención del contenido del videoclip. Otros expresaron deseos de que la cantante se encuentre bien ante cualquier situación personal que pudiera estar atravesando.

La conversación en redes sociales continuó creciendo tras el estreno del video, mientras los seguidores esperan la llegada del nuevo álbum de la artista a finales de julio.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.