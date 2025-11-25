Ariana Grande aclaró su relación con Cynthia Erivo y reveló por qué suele tomarle la mano

Durante la promoción de la película Wicked: Por siempre, la cantante y actriz estadounidense Ariana Grande aclaró el motivo por el cual aparece con frecuencia tomando la mano o el dedo de Cynthia Erivo, su compañera de elenco.
Esta actitud, que generó curiosidad en redes sociales, se convirtió en tema de conversación tras varios videos virales que circularon durante la gira de medios.
La actriz abordó el tema en el podcast Good Hang with Amy Poehler, donde explicó que suele canalizar energía a través de sus manos. Añadió que esta costumbre la lleva a buscar contacto físico con quienes tiene cerca. Señaló que con Erivo deseaba expresar apoyo y energía, y que eso se reflejó en los gestos captados por cámaras.
“Sí, canalizo mucha energía a través de mis manos. Por eso, siempre estoy agarrando una mano, siempre estoy apretando algo. A menudo depende de con quién esté;me gusta transmitir apoyo, energía y demás”.
La artista también recordó un momento específico durante una entrevista con Advocate Channel. Mencionó que no notó el gesto de tomar el dedo de Erivo hasta después de que ocurrió. En ese instante, su intención fue transmitir respaldo, un esfuerzo que ambas realizaron para mantener su conexión tras la filmación de la cinta.
Grande detalló que entre el final del rodaje y la gira de prensa pasó bastante tiempo. Durante ese lapso, ambas se mantuvieron en contacto cuando sus agendas lo permitieron. Pese a las ocupaciones, intentaron cuidarse y sostener la relación forjada en el set.
Por su parte, Cynthia Erivo también se refirió al tema hace unos meses en el programa The Drew Barrymore Show. La actriz británica comentó que mantiene un vínculo constante con Grande. Indicó que pertenece a un tipo de personalidad que acepta el contacto físico como una muestra de afecto. Explicó que, para ella, la ausencia de ese vínculo genera inquietud.
Erivo opinó que muchas personas asocian el contacto físico únicamente con lo romántico. Afirmó que ese tipo de conexión también puede ser una forma de comunicación sincera entre personas que comparten experiencias cercanas. Con esas palabras, aprovechó para enviar un mensaje de concientización sobre la diversidad de afectos.
La película Wicked: Por siempre (Wicked: For Good), secuela del filme estrenado en 2024, no logró el mismo éxito en taquilla que su antecesora. A pesar de esto, la productora Universal Pictures expresó interés en continuar con la historia, aunque no necesariamente con una trilogía. Se baraja la posibilidad de realizar un spin-off o precuela, donde podrían reaparecer tanto Ariana Grande como Cynthia Erivo.
La segunda entrega adaptó el segundo acto del musical original. Este segmento, según la crítica especializada, no generó el mismo nivel de emoción y dinamismo que el primero, lo que provocó una sensación de desequilibrio entre ambas partes.
*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.