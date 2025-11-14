Ariana Grande sufre agresión de un fan y reacción de Cynthia Erivo se viraliza vea el tenso momento

La actriz Cynthia Erivo no se lo pensó dos veces y saltó a la defensa de Ariana Grande.

La cantante y actriz Ariana Grande vivió un tenso momento luego de que un fanático rompiera los protocolos de seguridad, saltara sobre ella y la agarrara con fuerza del brazo. Curiosamente, la reacción de la coprotagonista, Cynthia Erivo, llamó la atención de muchos usuarios.

Esto sucedió durante el evento de estreno mundial de la película Wicked: For Good, estelarizada por Grande. El accionar del sujeto también causó un gran susto a Michelle Yeoh y Jeff Goldblum, compañeras de elenco de Ariana.

Cuando el fan saltó las vallas de protección, corrió y agarró del brazo efusivamente a la cantante, Erivo trató de proteger a Ariana, apartando al joven de la artista, quien reaccionó desconcertada.

Erivo está recibiendo aplausos en redes sociales por la forma como defendió a su compañera Ariana Grande, y muchos indicaron que la querrían como guardaespaldas.

Tras el tenso momento, el joven fue retirado del lugar por elementos de seguridad.

Se sabe que el joven que se lanzó sobre Ariana se hace llamar en redes Johnson Wen, quien se describe a sí mismo como un “bromista” en su cuenta de TikTok, donde usa el nombre de usuario pyjamamann.

No es la primera vez que irrumpe de esta manera en un evento de artistas, violando las reglas. En su perfil de Instagram se describe como el “troll más odiado”, y se lee: “Ariana Grande es la reina”.