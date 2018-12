“Bueno, de lo que he conocido ,que es bien poco a pesar de que he andado por varias ciudades y provincias, me la he pasado de entrevista y entrevista y lo que he conocido ha sido casi todo a bordo del auto... Me gusta, la gente es muy amable, me he sentido muy a gusto... de momento me queda el sinsabor de regresar a Uruguay sin haber podido conocer una sola playa... me han hablado de muchas, pero de la que más me han hablado es de una que tiene el nombre y apellido de una persona”.