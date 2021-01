-- Fueron muchos años de mi vida con Marcelo, pero aunque hoy somos personas muy diferentes y aún cuando no sabría ni por donde empezar a conversar con él, creo que esa etapa de la vida del tenis, prensa y viajes la vivimos a lo máximo... fue linda, finalmente éramos muy jóvenes y eso nos pasó la factura. No le tengo malos recuerdos, ¡todo lo contrario! Sobre mi adolescencia claramente no es algo que le recomiendo a mi hija, pero si tuviera que volver no sé si lo haría diferente. Constanza llegó a mi vida y cambió mi manera de pensar, cómo quería vivir mi vida. Mis valores y prioridades se alinearon... casi que podría decir que mi hija es mi heroína, no fue un sacrificio, me salvó.