Revista Dominical

Un “fixer” en el poder: el perfil del nuevo vicepresidente Francisco Gamboa

El secretario general del PLN lo elogia: “Solo cosas positivas puedo decir”. Su capacidad de mediación y sus vínculos políticos lo convierten en una figura clave del próximo gobierno. Conozca a Francisco Gamboa, quien será nuevo vicepresidente

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Por Roger Bolaños Vargas

El economista Francisco Gamboa, de 46 años, asumirá a partir del próximo 8 de mayo el primer lugar en la línea de sucesión presidencial. El nuevo vicepresidente tiene sus —profundas— raíces en el Partido Liberación Nacional (PLN), donde comenzó su vida política y coincidió con personas que hoy lo acompañan en el Partido Pueblo Soberano (PPSO). Pero su salida del PLN y entrada al chavismo no evita que el desamparadeño coseche elogios incluso de sus adversarios.








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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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