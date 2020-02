“No sé qué fue peor: si ver toda la tienda quemada o toda la tienda robada. En esa época no tenía buena relación con Dios, pero me senté en medio de la tienda vacía, porque se llevaron hasta los ganchos, alcé la mirada y muy muy malcriada le grité (a Dios) que qué quería de mí, que qué me quería decir con eso; porque yo no entendía nada. Le dije que era un golpe sumamente fuerte y que si no debía seguir con lo que venía haciendo, le exigí que me dijera qué hacer”, cuenta Ramírez.