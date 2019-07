“Hay una crisis de legitimidad que impacta no solo al gobierno y sus instituciones, sino a la educación y a la ciencia. Esto se debe a que las condiciones de vida en las cuales se encuentran muchas de estas personas no garantizan una vida digna; es decir, si bien estamos rodeados de tecnología los beneficios de la ciencia y la razón no son distribuidos de la misma manera para todos; hay crisis climática, pobreza, violencia, muerte. Esto erosiona la confianza, ya que no hay respuestas evidentes del por qué esa desigualdad, hay una distancia muy grande entre las instituciones y las personas; y eso lleva a que la gente busque otros referentes”, enfatizó Álvarez.