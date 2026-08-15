Revista Dominical

Esta playa de Costa Rica está saturada de desechos: vea el impactante escenario (y cómo puede ayudar)

A una hora y media de San José, una comunidad puntarenense se une cada semana para sanear un sitio que aspira a convertirse en turístico.

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Por Sofía Sánchez Ramírez
MATERIAL EXCLUSIVO DE REVISTA DOMINICAL. 25/07/2026, Puntarenas, Guacalillo, gira por la playa de Guacalillo para ver el estado del manglar en la zona y la recolección de basura por parte de empresas privadas en la zona.
Las jornadas de limpieza de playas son extenuantes y gratificantes. (José Cordero/José Cordero)







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Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de Revista Dominical desde 2023. Escribe sobre cultura y derechos humanos y ambientales. Licenciada en Comunicación Estratégica y bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica.

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