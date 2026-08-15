Esta playa de Costa Rica está saturada de desechos: vea el impactante escenario (y cómo puede ayudar)

Las jornadas de limpieza de playas son extenuantes y gratificantes.

Cualquier playa en Costa Rica estaría repleta un sábado a mediodía, pero la arena de Guacalillo, en Puntarenas, la pisan más zopilotes que turistas. Y aunque el reventar del mar intenta limpiar esa reputación, no ayuda que de su agua broten, cual botadero, jeringas, suelas, labiales, botellas y tenedores...

Del río Tárcoles vienen estos desechos, originarios de miles de casas en la Gran Área Metropolitana, cuyo aposento debería ser bolsas de reciclaje en lugar de conchas y troncos. Ese objetivo se ha propuesto la comunidad que, al menos cada fin de semana con asociaciones como MareBlu, organiza limpiezas de playa para sanear el lugar.

Podrá sentirse el paisaje a 30 grados, la vista nublada y las pantorillas arratonadas, que así luce una jornada a la que usted podría sumarse para recoger desechos en una playa a hora y media de San José.

Animales que normalmente no frecuentan las playas, como los zanates, están presentes en Guacalillo. (José Cordero/José Cordero)

Voluntarios tardan horas en recoger kilos de desechos en la playa. (José Cordero/José Cordero)

Restos de todo tipo desembocan en el océano Pacífico. (José Cordero/José Cordero)