“Si nos conocemos y me preguntas qué es el duelo, puedo hablarte sobre cómo perdí a mi esposa y debí cuidar a dos niños pequeños. Puedes preguntarme todo sobre mi libro y si no quiero hablarte de algo demasiado íntimo o no estoy listo, te diré ‘perdón, pero esas páginas aún no se han publicado’. Puedes asegurarte que cuando empezamos mi conversación yo tengo la idea de que nos sintamos cómodos los dos. Uno es voluntario y para lo que estoy listo es para ayudarte sobre lo que he experimentado por mí mismo”, finaliza.