La historia de Kevin parece la de una película hollywoodense que apenas va por su primer acto. Es un muchacho en sus veintes, quien heredó el oficio de su padre. La nave que vuela tiene dispositivos para misiles que nunca ha usado y espera no utilizar. “Tampoco me he sentido en peligro alguna vez en mi vida y espero mantener este récord”, dice entre risas al lado de su helicóptero, al que acaricia cual tierno cachorro.