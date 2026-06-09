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En San José hay más animales silvestres de los que usted cree: Coyotes y pumas viven en estos barrios

Si usted inicia la semana batallando contra las alarmas, se queda entre las cobijas más de lo que debería y se apura por obligación, quizás deba prestarle más atención al barrio para avistar a esas sigilosas criaturas silvestres.

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Por Sofía Sánchez Ramírez
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Pareja de coyotes en el vecindario La Estefana, Montes de Oca. (Alan Boguslavsky/Cortesía)







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Animales silvestresFaunaSan José
Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de Revista Dominical desde 2023. Escribe sobre cultura y derechos humanos y ambientales. Licenciada en Comunicación Estratégica y bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica.

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