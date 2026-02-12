El País

Impactante escena en Corcovado: puma pasó a pocos metros de turistas, vea el video

Un puma fue captado mientras recorría un sendero del Parque Nacional Corcovado ante la mirada de varios visitantes

Por Silvia Ureña Corrales
Un puma fue grabado en Corcovado y el video circula en Instagram.
Un puma fue grabado en Corcovado y el video circula en Instagram. (Screenshot IG @corcovado_keytours/Screenshot IG @corcovado_keytours)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

