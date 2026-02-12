Impactante escena en Corcovado: puma pasó a pocos metros de turistas, vea el video

Un puma fue grabado en Corcovado y el video circula en Instagram.

Un video publicado por la cuenta de Instagram @corcovado_keytours mostró el avistamiento de un puma en el Parque Nacional Corcovado, en la Península de Osa, Puntarenas.

En las imágenes se observa al felino mientras camina por un área del parque. El animal se desplaza con tranquilidad en medio del bosque, sin interacción directa con personas.

Puma caminó tranquilamente entre turistas en Corcovado

El Parque Nacional Corcovado, administrado por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), ofrece uno de los escenarios más biodiversos del país. En esta área protegida se concentra cerca del 2,5% de la biodiversidad mundial y resguarda ecosistemas únicos de bosque húmedo tropical, según su sitio web.

En sus senderos y playas es posible observar especies emblemáticas como la danta, manadas de saínos e incluso tiburón toro en la desembocadura de algunos ríos.

La experiencia exige buena condición física y disposición para recorrer trayectos de cierto grado de dificultad, ya que el clima, las mareas y la temporada influyen en los avistamientos. Además de Corcovado, comunidades como Drake, Puerto Jiménez, Rancho Quemado, La Palma, Carate, Los Planes y El Tigre amplían la oferta para quienes buscan un contacto directo con la naturaleza.

Si usted desea planificar su visita, puede obtener más información oficial sobre tarifas, reglamento, estaciones biológicas y requisitos de ingreso en el sitio web del Sinac, en el apartado del Parque Nacional Corcovado: https://www.sinac.go.cr/es/ac/acosa/pnc/Paginas/default.aspx