Ciencia

¿Cómo reaccionan los animales ante nosotros? Estudio revela un cambio de conducta

Investigadores de Yale utilizaron datos de satélite y celulares para rastrear a 4.500 animales y descubrieron reacciones en la fauna

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Por Europa Press
La ciencia confirma que los animales salvajes modifican sus rutas y espacios según el movimiento humano, lo que obliga a replantear la conservación.
La ciencia confirma que los animales salvajes modifican sus rutas y espacios según el movimiento humano, lo que obliga a replantear la conservación. (Canva Stocks/Benjamin Farren de Pexels / wr heustis de Pexels)







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