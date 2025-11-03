En la Gastro Ruta, la diversidad de la cocina viene con un viaje de premio

La Gastro Ruta se celebra hasta el 30 de noviembre.

Comer y viajar, placeres hermanos. En el evento Gastro Ruta, un festival con destacados restaurantes, invita a los comensales a disfrutarlas en conjunto.

La iniciativa, que se extenderá hasta el 30 de noviembre, ofrece una oportunidad para explorar sabores locales e internacionales con descuento. En esta edición participan 17 restaurantes con 30 sedes.

Entre la oferta se incluyen restaurantes de gastronomía italiana, peruana, costarricense, así como otros menús internacionales.

Cada establecimiento define un menú especial de tres platillos, con un 25 % de descuento para quienes paguen con tarjetas Mastercard. Además, los comensales que registren su consumo en gastrorutacr.com podrán participar en el sorteo de un viaje doble a Italia, que incluye paradas en Roma, Nápoles, Pompeya, Sorrento, la Costa Amalfitana y Capri, entre otros destinos. Cada visita a un restaurante participante aumenta las posibilidades de ganar.

Los restaurantes son: Agatha Antojitos, Chancay, El Portón, Gran Hotel Costa Rica Curio Colection by Hilton, Gusto Lindora, Hilton Garden Inn La Sabana, Hilton La Sabana / The Cloud, La Cascada, La Divina Comida, Mamalila, Muelle 21 La Unión, Praga, Sapore Trattoria Curridabat, Sikwa, Woods Pinares y 1910 Restaurante.

Un sorteo italiano

La dinámica para participar en el sorteo es la siguiente: el cliente elige uno de los restaurantes participantes, solicita el menú de Gastro Ruta y realiza el pago con una tarjeta Mastercard de cualquier banco costarricense.

Luego, escanea el código QR disponible en el local y completa un formulario. Debe conservar la factura y el voucher de pago, que serán solicitados en caso de resultar ganador.

Los detalles sobre sedes, horarios y menús pueden consultarse en el sitio web del evento.

“Gastro Ruta nace con el propósito de acercar la alta gastronomía a más personas, convirtiéndose en una alternativa accesible y atractiva para quienes disfrutan de la buena mesa”, explicó Sivlia Murillo, quien ha organizado eventos como Ruta Brunch y Ruta After Office.