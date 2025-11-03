Revista Dominical

En la Gastro Ruta, la diversidad de la cocina viene con un viaje de premio

La Gastro Ruta reúne 17 restaurantes con descuentos y platillos especiales; conozca la iniciativa.

Por Fernando Chaves Espinach
La Gastro Ruta se celebra hasta el 30 de noviembre.
La Gastro Ruta se celebra hasta el 30 de noviembre. (Gastro Ruta/Cortesía de Gastro Ruta)







Gastro Rutagastronomíagastronomía costarricensecocina
