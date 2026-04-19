Revista Dominical

En El Adriático, toda visita llega a buen puerto: Vuelva a conocer el bar de barrio Luján

Un bar histórico de barrio Luján toma nuevo aire con música en vivo y excelente comida. Escuche tango, bolero y más mientras disfruta San José.

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Por Fernando Chaves Espinach
El Adriático
El Adriático se ubica en barrio Luján, en San José. (JOHN DURAN/John Durán)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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