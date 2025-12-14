Áncora

La respiración de barrio Luján: otra forma de contar un país

En una ciudad que acelera para olvidar, Karina Salguero detiene el paso, afina el oído y nos cuenta cómo se habita un país que cambia sin mirarse. Conozca su libro.

Por Camila Schumacher
Portada de “Barrio Luján. Una cartografía imaginada” de Karina Salguero Moya
Portada de “Barrio Luján. Una cartografía imaginada” de Karina Salguero Moya (Claudio Corrales/Ediciones Perro Azul)







Editorial Perro AzulKarina SalgueroCamila Schumacherliteraturabarrio Luján

