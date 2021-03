No mucho. Lo último que dijo al respecto, la abogada Mariel Colón Miró, fue que no había podido contactar a quien ella identifica como representado vigente, Joaquín Guzmán Loera. En consecuencia, tampoco ha podido informarle sobre la situación de su esposa, aunque esto ocurrió la semana pasada. No obstante, Colón Miró desconocía en ese momento si el Chapo ya estaba enterado de la situación por otras personas. A la fecha, se ignora cuánto sabe el Chapo sobre la situación de su esposa, pues está totalmente confinado y prácticamente incomunicado.