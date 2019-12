“A mí me dijo un amigo que yo soy una especie de santo laico, pero qué va, lo que sí le puedo decir es que vivo imbuido en la espiritualidad, en tratar de hacer el bien, hace mucho me desprendí de todo, les dejé sus apartamentos a mis hijos y pues me queda esta casa, que si yo me muero antes que mi esposa, pues es lo que le quedará a ella. A estas alturas, solo quiero tratar de hacer el bien. Y cuando llegue mi momento, morir en mi casa, en mi cama, y que me entierren con sencillez”.