Revista Dominical

El lastre venezolano (y nicaragüense) del Frente Amplio

Una fotografía tomada en julio del 2014 todavía persigue al Frente Amplio, un partido que cumplirá 21 años con el reto de demostrar que aprendieron del pasado y ya no son “la izquierda que asusta”

Por Roger Bolaños Vargas y Julián Navarrete Silva

Los 21 años de historia del Frente Amplio (FA) han estado marcados por una colección de sorpresivos resultados, fuertes castigos del electorado y evolución a fuego lento, a golpe de martillo, como un herrero que moldea el metal ardiente para darle forma. La agrupación se fundó en octubre del 2004, y menos de 10 años después, en febrero del 2014, su candidato presidencial, José María Villalta, lideraba las encuestas.








Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

