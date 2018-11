“Yo me puse a peinarlo. Después, me hinqué, lo rasqué y… Y tuve que contarle todo. Le conté lo que me pasaba, lo que me tenía triste. Entonces abracé a Jack y se me quebró la voz, hubo lágrimas y seguí contándole todo. Jack era con quien estaba en ese momento y, sorprendentemente, puso su pata delantera sobre mi nombro izquierdo y me vio a la cara como para decirme que todo iba a estar bien”; confiesa el oficial.