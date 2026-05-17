Revista Dominical

Cuando es imposible cerrar el duelo: Familias de Costa Rica afrontan pérdidas de seres queridos sin poder decir adiós a sus cuerpos

De las cientas de personas que desaparecen en el país, una fracción nunca es localizada. Atrás quedan sus familias que, sin un cuerpo para dar adiós, se ven obligadas a reconstruir sus vidas en medio de un duelo suspendido.

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Por Sofía Sánchez Ramírez
Fotos tomandas en Montesacro para la revista dominical. ( MATERIAL EMBARAGO A LA REVISTA DOMINICAL HASTA SU PUBLICACIÓN )
Decenas de familias costarricenses deben procesar duelos de sus seres queridos sin un cuerpo al cual despedir. Imagen ilustrativa tomada en Funeraria Montesacro. (Esteban Bermudez/ebermudez)







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Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

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