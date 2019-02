“Nuestra filosofìa más importante es que el reciclaje no es solo un problema ambiental sino de economía que no lo hemos entendido. El plástico, el aluminio y el papel son materia prima, son materiales y recursos físicos tangibles que tienen valor. Como no hemos sabido usar bien esos recursos hemos causado un problema ambiental que es una consecuencia de la falta de manejo y estrategia empresarial”, explicó Karla Chaves Brenes, directora de Ecolones, sobre la motivación de su récord.