Revista Dominical

Contrato para restaurar puertas y muros del Teatro Nacional carecía de garantía de cumplimiento, dice funcionario

Encargado de Conservación del Teatro Nacional no respondió si existían garantías o estudios técnicos para restauración de puertas centenarias dañadas.

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Por Julián Navarrete Silva
Remodelación Teatro Nacional
Contrato para restaurar puertas históricas del Teatro Nacional carecía de garantías de cumplimientos. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Teatro NacionalCoordinador del Departamento de Conservación del TeatroÓscar Flores
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

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