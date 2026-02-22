Revista Dominical

Con mejenguear no basta: Reclutadores de fútbol confiesan las dificultades de cazar talento hoy en Costa Rica

Subirse el carro, libreta en mano y viajar para ver una ‘mejenga’ en Limón, Nicoya, Quepos o Alajuelita: así era el ‘scouting’ de antaño, y así se descubrieron a las grandes estrellas. Pero ya no alcanza con solo eso...

EscucharEscuchar
Por Roger Bolaños Vargas
Fútbol, fotos conceptuales
Un joven juega al fútbol en una plaza de San Rafael de Oreamuno, en Cartago. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
FútbolScoutingTalentoSelección NacionalFedefútbol
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.