Rándall Azofeifa revela la clave que llevó a la Selección Sub-17 de Costa Rica al Mundial

Rándall Azofeifa destaca el trabajo de todos quienes forman parte de la Selección Sub-17 de Costa Rica.

Cuando el árbitro jamaiquino Alexi Perry pitó el final del partido, Rándall Azofeifa y todos los integrantes de la Selección Sub-17 de Costa Rica celebraron la clasificación al Mundial de Catar 2026.

En ese instante, el técnico de este combinado patrio sintió un montón de cosas, según confesó en declaraciones recopiladas por la oficina de comunicación de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).

El exmediocampista mencionó las claves de este resultado y dijo que el camino para llegar a un punto de rendimiento importante fue insistir, que los jugadores tuvieran credibilidad y confianza en lo que hacían.

“Despertar esa identidad del tico en los jugadores, despertar esa exigencia de estar en una Selección. De saber que estar dentro de la Selección de Costa Rica es un privilegio y como tal, lo quisimos hacer valer. Y yo creo que el justo premio al esfuerzo de muchísima gente, que está detrás de esto, es la clasificación”, afirmó Rándall Azofeifa.

Su gestión de grupo también lo marca, porque contó que como él estuvo del lado de los futbolistas, sabe bien cómo debe ser ese manejo.

“El tema de que haya cierta disciplina no tiene que opacar la buena relación que se puede establecer con los jugadores, porque al final son personas. Yo creo que eso es lo primordial acá.

”Estamos tratando con personas buenas, personas de bien y de un talento diferente, que están atendiendo cómo es estar en la Selección. A partir de ahí, el cariño es bueno, es sincero y seguimos adelante”, subrayó Rándall Azofeifa.

Sus pupilos amarraron el boleto mundialista de manera invicta en este Premundial. En tres partidos, la Tricolor consiguió dos victorias y un empate, con 35 goles a favor y cero en contra.

“No es nuevo para nosotros porque en la Uncaf también terminamos con cero goles en contra. Es parte del trabajo, es que es todo un equipo de trabajo que está detrás de eso, todo el cuerpo técnico, desde el videoanalista, el asistente, el preparador de porteros, es mucha gente detrás”, citó el timonel.

Añadió que si bien es cierto, el actor principal es el jugador, todas esas herramientas y todo ese apoyo que ellos reciben es importante para que se logren los objetivos.

“Y en este caso terminar con muchos goles a favor y cero en contra habla del buen trabajo que ellos hicieron y el éxito de ellos obviamente es el éxito de nosotros”, concluyó Rándall Azofeifa, quien dirigirá a Costa Rica en el Mundial Sub-17 de Catar 2026.