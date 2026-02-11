Puro Deporte

Rándall Azofeifa revela la clave que llevó a la Selección Sub-17 de Costa Rica al Mundial

Estas son las primeras impresiones de Rándall Azofeifa tras la clasificación de la Selección de Costa Rica al Mundial de Catar 2026

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Rándall Azofeifa destaca el trabajo de todos quienes forman parte de la Selección Sub-17 de Costa Rica.
Rándall Azofeifa destaca el trabajo de todos quienes forman parte de la Selección Sub-17 de Costa Rica. (FCRF/FCRF)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaSelección Sub 17 de Costa RicaMundial Sub 17 Catar 2026Rándall Azofeifa
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.