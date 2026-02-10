Selección de Costa Rica festeja clasificación al Mundial Sub-17

Esta es la foto para el recuerdo: la Selección Sub-17 de Costa Rica con el boleto mundialista en mano.

La Selección Sub-17 de Costa Rica consumó su clasificación al Mundial de Catar 2026 luego de empatar 0-0 en el partido de la verdad ante Puerto Rico, en el Complejo FCRF-Plycem (Proyecto Gol).

Aunque no hubo anotaciones en el partido, curiosamente fue el gol diferencia el que le dio el boleto a los ticos, luego de que derrotaron 9-0 a Islas Turcas y Caicos y que establecieron un récord al derrotar 26-0 a Islas Vírgenes Británicas.

Según el estadígrafo, Gerardo Coto, dicho resultado se convirtió en la victoria de marcador más abultado en todas las categorías de Selección.

Costa Rica y Puerto Rico llegaron a este juego empatados con 6 puntos; pero con respecto al gol diferencia, la Sele tenía +35 y los boricuas +15.

Yordi Alfaro (5) conduce el balón en el partido entre la Selección Sub-17 de Costa Rica y Puerto Rico. (Prensa FCRF/Prensa FCRF)

Para el partido de la verdad, la Tricolor salió al ventoso terreno de juego con Fabián Araya, Rachith Sáenz, Adrián Espinoza, Yordi Alfaro, Santiago Quirós, Akenai Samuels, Ethan Barley, Jorshuad Pilarte, Paul González, Sebastián Gómez y Paul Jiménez.

El boleto al Mundial estaba en juego y podía ser para cualquiera de los dos. El representativo nacional luchó y buscó la anotación de tomas las formas posibles ante un aguerrido rival.

Los boricuas se atrincheraron, con un planteamiento inexplicable, pero necesitaban anotar, pero ni siquiera buscaban una contra.

El equipo nacional dirigido por Rándall Azofeifa tuvo un 73,4% de posesión del balón y generó 25 remates, de los cuales, seis fueron directos.

A pesar de los intentos por derribar el cerrojo, buscando la anotación no hubo manera, en un partido donde el empate también ponía a la Sele en la Copa del Mundo.

Ethan Barley es una de las piezas de ataque en Selección Sub-17 de Costa Rica que clasificó al Mundial de Catar 2026. (Prensa FCRF/Prensa FCRF)

Una pelea que se presentó después de una falta, terminó en principio con la expulsión de un futbolista para cada equipo. Por Costa Rica se marchó Rachith Sáenz y por Puerto Rico vio la roja Dacian Delgado.

No había VAR, pero desde la línea, el árbitro salvadoreño César Nolasco vio todo lo ocurrido y le dio un amplio reporte verbal al central jamaiquino Alexi Perry. El diálogo entre ellos se extendió varios minutos.

Perry tomaba nota de todo lo que le decía su compañero. Después de eso, volvió al centro del campo y amonestó a Santiago Quirós en Costa Rica; pero también expulsó al boricua Keven Medrano.

Costa Rica terminó el partido con diez hombres y Puerto Rico con nueve. Hubo diez minutos de reposición y parecía que Akenai Samuels conseguía el gol, que se invalidó.

La Selección Sub-17 de Costa Rica está en el Mundial de Catar 2026. (Selección Sub-17/Prensa FCRF)

Lo único que restaba era el pitazo y el festejo, porque con ese 0-0, la Tricolor vuelve a decir presente en el Mundial Sub-17. Lo hizo de manera invicta, después de tres partidos en los que no encajó ningún gol.

El poder ofensivo fue repartido entre 11 jugadores que se hicieron presentes en el marcador: Paul González (6 goles), Ethan Barley (6), Akenai Samuels (6), Santiago Quirós (5), Kyan McDonald (3), Rachith Sáenz (2), Jefrey Urbina (2), Jorshuad Pilarte (2), además de Paul Jiménez, Marshal Araya y Johan Quesada.

Con esta clasificación, Costa Rica disputará su duodécimo Mundial Sub-17 Masculino, tras haber participado en China 1985, Ecuador 1995, Egipto 1997, Trinidad y Tobago 2001, Finlandia 2003, Perú 2005, Corea 2007, Nigeria 2009, Chile 2015, India 2017 y Catar 2025.

Ahora, los dirigidos por Rándall Azofeifa aguardan con ilusión el sorteo oficial de la FIFA, donde conocerán a sus rivales de grupo en una Copa del Mundo.

Dicha cita se disputará en noviembre de 2026 en Catar, escenario donde esta generación buscará seguir dejando huella para el fútbol costarricense.