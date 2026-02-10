Puro Deporte

Selección de Costa Rica festeja clasificación al Mundial Sub-17

Con Rándall Azofeifa en el banquillo, la Selección Sub-17 de Costa Rica firmó su presencia en Catar 2026

Por Fanny Tayver Marín
Esta es la foto para el recuerdo: la Selección Sub-17 de Costa Rica con el boleto mundialista en mano.
Esta es la foto para el recuerdo: la Selección Sub-17 de Costa Rica con el boleto mundialista en mano. (Prensa FCRF/Prensa FCRF)







Selección de Costa RicaSelección Sub-17 de Costa RicaCosta Rica vs Puerto Rico
