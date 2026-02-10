Costa Rica vs. Puerto Rico: Hora y canal para ver el partido directo por el boleto al Mundial Sub-17

Akenai Samuels es uno de los jugadores de la Selección Sub-17 de Costa Rica.

La Selección Sub-17 de Costa Rica y su similar de Puerto Rico juegan este martes 10 de febrero el partido más esperado, el que define cuál de los dos equipos obtendrá la clasificación al Mundial de Catar 2026.

Después de vencer a Islas Turcas y Caicos (9-0) y la histórica paliza contra Islas Vírgenes Británicas (0-26), la Sele Sub-17 dirigida por Rándall Azofeifa tiene dos opciones para proclamarse mundialista este martes.

La Tricolor sella su clasificación si empata o gana el juego. ¿Por qué? Porque aunque Puerto Rico también contabiliza seis puntos, la escuadra patria posee una diferencia de gol de +35, mientras que su rival registra +15.

“El equipo está ya con muchas ganas de que sea este partido, estamos muy contentos, porque dadas las circunstancias llegamos en el mejor escenario posible. Claro está que el equipo entiende que es un partido complicado, difícil, que es el partido que nos va a dar ese pase al Mundial”, expresó el técnico de la Sub-17, Rándall Azofeifa.

Un dato curioso es que ni Costa Rica ni Puerto Rico han encajado anotaciones.

El partido de la verdad para estas selecciones se disputará a partir de las 2 p. m. en las instalaciones del Complejo FCRF-Plycem (Proyecto Gol) y la entrada es gratuita.

Además, el juego será transmitido por ESPN 5 y también puede verlo mediante la aplicación Disney+.

En declaraciones proporcionadas por la oficina de comunicación de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), Rándall Azofeifa dijo que hicieron un estudio previo de lo que se pueden encontrar, pero que eso se convierte en mera información, porque dentro del partido las cosas pueden cambiar.

“Esperando nada más, tratando de transmitirles calma, de transmitirles ese deseo de que las cosas salgan bien y muy conscientes de que tiene que existir una credibilidad y una confianza alta”, apuntó el técnico de la Sub-17.

Además, habló con los futbolistas para que tengan claro que no se pueden confiar por los marcadores conseguidos en los dos juegos anteriores en este Premundial de Concacaf.

“Así como en un partido la jugada más importante es la siguiente, en un torneo como estos, el partido más importante es el que sigue. Y va a ser una historia completamente diferente. Ningún partido, por más semejanzas que tenga, va a ser igual uno de otro”, citó.

La Selección Sub-17 de Costa Rica ha marcado 35 goles en dos partidos y este martes buscará el pase al Mundial. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

El técnico de la Sele Sub-17 contó que también les dijo a sus jugadores que este chance que tienen, no lo pueden dejar pasar.

“Aunado a eso, les hacemos entender que el futbolista de Selección siempre juega a su mejor nivel, independientemente del rival, y a partir de ahí, solo queda llegar al partido, porque ya todo está trabajado, todo está contemplado y esperando nada más el pitazo inicial”.

Por experiencia propia, Rándall Azofeifa también les recomienda a estos jóvenes que disfruten el momento y este desafío con la camisa de la Tricolor.

“Al final, poder competir, poder tener estos retos, sobrepasarlos y entender que si lo vamos hacer a nuestro mejor nivel, con intensidad y a un ritmo alto, tenemos muchísimas posibilidades de ganar el partido”, concluyó, en la cuenta regresiva para el cotejo de la verdad, en el que está en juego el pase al Mundial.