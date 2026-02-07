Fútbol

¡Increíble! La Selección de Costa Rica estuvo cerca de anotar 30 goles en un juego

La Selección Sub-17 de Costa Rica hizo añicos a su rival

Por Esteban Valverde
La Selección sub-17 de Costa Rica pulverízó a Islas Vírgenes Británicas al golearla 26-0.
La Selección sub-17 de Costa Rica pulverízó a Islas Vírgenes Británicas al golearla 26-0. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)







