¡Increíble! La Selección de Costa Rica estuvo cerca de anotar 30 goles en un juego

La Selección de Costa Rica Sub 17 consiguió pasarle por encima al combinado de Islas Vírgenes Británicas. La Nacional logró la goleada con más tantos de su historia al vencer 26 a 0, es decir, se quedó solo a cuatro goles de las tres decenas en un juego.

El marcador demostró la superioridad nacional y dejó al combinado que dirige Rándall Azofeifa a un punto del Mundial de la categoría, ya que deberá jugar contra Puerto Rico en la última fecha. Los dos equipos llegan con seis unidades, pero la diferencia de gol de los ticos es mejor.

El vital cotejo será el próximo martes a las 2 p. m. en el Proyecto Gol. La Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer que la entrada para los juegos de este premundial es gratuita.

“Bien, como lo dijimos en el partido pasado, pues nosotros tenemos que respetar al rival y debemos jugar al 100%. Siento que lo hicimos y por eso se vio el resultado”, afirmó el entrenador de la Nacional, Rándall Azofeifa.

La gran figura de Costa Rica fue Paul González, quien consiguió anotar cinco dianas, mientras que Ethan Barley marcó cuatro, igual que Akenai Samuels. Por otra parte, Santiago Quirós hizo tres.

Rachit Saénz, Jefrey Urbina y Kyan McDonald hicieron doblete; en el caso de los jugadores Jorshuad Pilarte, Paul Jiménez, Marshal Araya y Johan Quesada, marcaron un tanto.

En este combinado se ve la gran influencia que tiene Alajuelense en la actualidad del fútbol menor nacional, porque de los anotadores cinco integran el equipo rojinegro y entre ese quinteto de futbolistas lograron aportar doce celebraciones. Los cinco cachorros son: Ethan Barley, Akenai Samuels, Rachid Sáenz, Kyan McDonald, Marshal Araya y Johan Quesada.

En el caso de Paul González, el jugador pertenece a las divisiones menores del Municipal Liberia.

González afirmó después del partido al departamento de prensa de la FCRF que no hay relajación ante un resultado tan abultado.

“La verdad es que muy contentos, pero yo también me pongo a pensar que no debemos relajarnos, porque nos queda el rival más difícil y ahora tenemos que concentrarnos en Puerto Rico”, manifestó.

Según el estadígrafo, Gerardo Coto, la Sub-17 consiguió la victoria más alta en todas las categorías de selección.

“El 26 a 0 es la victoria más alta. Lo hizo la Sub-17 contra Islas Vírgenes, el anterior lo consiguió la Sub-23 de Rodrigo Kenton en 2003, cuando triunfó 15 a 0 contra Belice”, publicó en sus redes sociales.

Una actitud a destacar el plantel de Rándall Azofeifa es que nunca cayó en relajación. Sobre el terreno de juego pese a la ventaja no se le vio haciendo jugadas de más, sino cada vez que marcaron buscaron exigencia por marcar un gol más.

Costa Rica hizo una goleada histórica y ya palpita el mundial de la categoría, el cual será en Catar con 48 selecciones.